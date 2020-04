VIDEO Bocelli, despre concertul susținut la Domul din Milano: "O rugăciune cu milioane de voci" De la Domul din Milano, prin intermediul muzicii tenorului Andrea Bocelli, ajunge o îmbrațișare colectiva în toate marile capitale ale lumii aflate în izolare din cauza pandemiei de coronavirus, scrie La Repubblica, citat de Rador.

Concertul tenorului italian, ascultat de 2,7 milioane de spectatori în direct pe YouTube, s-a încheiat pe notele imnului "Amazing Grace", singura piesa cântata în exterior, cu solitara și maiestoasa catedrala în spate. Iar în cele 15 ore ce au urmat au fost aproape 25 de milioane de vizualizari.

Sursa articol: hotnews.ro

