- Madalina Georgiana Dumitriu, cunoscuta sub numele de Beyonce de Romania nu rateaza nicio ocazie sa se fotografieze și sa se expuna pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, Madalina a expus dezastrul din casa in ultimele postari, astfel ca fanii au cam criticat-o pe blondina.

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii. Medicii spun ca nisipul din zapada care este inhalat poate provoca si agrava afectiuni…

- Bulgaria a raportat noi cazuri de pasari infectate cu virusul H5N8, la o ferma din nord-estul districtului Dobric, in apropiere de granita cu Romania, a anuntat luni Agentia pentru siguranta alimentara, informeaza Agerpres. Virusul, identificat la o ferma din orasul ...

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- Irina Nicolae, fosta componenta a trupei de fete ASIA, a devenit mamica. Ea a adus pe lume o fetița. Irina Nicolae s-a facut remarcata in showbiz-ul romanesc pe vremea cand facea parte din trupa ASIA, una dintre cele mai de succes formații de fete din Romania. Irina Nicolae este casatorita cu Marius…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- Viitoarea taxa de mediu nu va fi de prima inmatriculare. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, sustine ca noua taxa de mediu nu este gata si a lasat de inteles, la sfarsitul audierilor din Parlament, ca termenul de luna martie pentru elaborarea unei noi taxe ar putea fi decalat. „Forma finala a taxei…