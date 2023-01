Stiri pe aceeasi tema

- IN DEPLASARE… Trei barbați și o minora din Adjud au dat spargeri dupa spargeri in mai multe județe din regiunea Moldovei, inclusiv in județul Vaslui, de unde au furat peste 50 de telefoane mobile, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 300.000 de lei. In noaptea de 24 decembrie 2022, cei patru ar fi…

- CRIZE… Chiar in aceste clipe, pe holurile spitlaului din Huși se țipa ca la balamuc! Medicul Taisia Deleanu s-a enervat cumplit pe faptul ca familia unui pacient din Vetrișoaia nu vrea sa il ia acasa, fara un bilet de externare și fara o rețeta prescrisa, pe un batran pe care il avea internat in secția…

- CUMPLIT… Scene șocante s-au petrecut asta noapte in localitatea Docaneasa, comuna Vinderei, unde un consilier local, Ginel Lefter, in varsta de 44 de ani, a fost batut cu un levier, acum aflandu-se in stare extrem de grava la spitalul din Barlad. Agresorii consilierului sunt doi indivizi, unul din aceeași…

- Mitica Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost luat la rost, marți seara de celebrul protestatar, Marian Ceaușescu, la ieșirea din sediul unei televiziuni. Cei doi s-au imbrancit, iar Poliția a deschis dosar penal. Imaginile au fost vazute si de polițiștii de la Secția 1 care au…

- Rodica Cepoi este o ieșeanca ce se plange de faptul ca și-a dorit sa urmeze un tratament de recuperare medicala, dar s-a ales cu cardul de sanatate pierdut. Aceasta susține ca cei din cadrul clinicii nu au mai sunat-o pentru inapoierea actului și acum este pusa pe drumuri pentru rezolvarea situației…

- SURPRIZA… Victoria Muntenii de Jos este echipa momentului in Liga 4 Vaslui. Dupa victoria de la Vaslui, 1-0 cu puștii de la Comstar, trupa lui Daniel Moșneagu a caștigat și derby-ul “muntenarilor”, 2-0 cu Flacara Muntenii de Sus. Eroul gazdelor a fost Ramon Gheorghe, gol și pasa de gol. “Moșnegii” de…

- FARA RUSINE… Minorul Hritcu Razvan Dumitru si Stefanache Vladut, ambii din comuna Gherghesti, care au batut in 2020 un consatean, ce a decedat la cateva luni dupa bataia administrata, acum au fost condamnati de judecatorii barladeni pentru viol, tentativa de viol si conducere fara permis! Judecarea…