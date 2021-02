Stiri pe aceeasi tema

- Focul scandalurilor intre fostul primar PSD Laurentiu Dumitru (acum viceprimar) si actualul primar din partea PNL – Adrian Burlacu a culminat in aceasta seara cu o bataie zdravana intre parti. In urma altercatie, primarul PNL Adrian Burlacu a fost luat cu salvarea si internat la spital!

- Cei trei indivizi care acum patru zile au omorit in bataie un taximetrist din Ungheni vor comparea in fata instantei. Judecatorii urmeaza sa decida daca ii va plasa in arest preventiv, intrucit astazi expira cele 72 de ore pentru care au fost reținuți agresorii, dupa ce au comis crima. Bataia cu final…

- Un șofer din Vișeu de Sus a reclamat ca a fost batut de poliție in secție, in semn de razbunare. Oamenii legii au vrut chiar sa il impuște.”Nu mi se pare normal ca POLIȚIA sa abuzeze in acest hal de funcția pe care o au. Aceste imagini sunt de aseara.Acum cateva luni am facut un live pe Facebook, spunandu-mi…

- Vlad Voiculescu, propunerea PLUS pentru functia de viceprimar al Capitalei, acuza Guvernul PNL ca ”a modificat in mod (1) abuziv, (2) electoral interesat, (3) prostesc si iresponsabil una dintre legile fundamentale ale functionarii statului: Codul Administrativ”. La doua luni de la alegerile locale,…