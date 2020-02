VIDEO Autoutilitară lovită de tren, în județul Braşov O autoutilitara a fost lovit de un tren intre localitațile Codlea si Dumbravița. A rezultat o victima constienta, neincarcerata. Pentru acordrea primului ajutor se deplaseaza un echipaj SMURD si o autospeciala cu apa si spuma, potrivit purtatorului de cuvant al I.S.U. Brasov, maior Ciprian Sfreja. O singura persoana era in mașina, unbarbat de 43 de ani. „Este constienta. A suferit un traumastism cranio-cerebral”, a precizat Sfreja. Foto & Video: ISU Brașov The post VIDEO Autoutilitara lovita de tren, in județul Brasov appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

