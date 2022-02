Autoturismul cazut in lacul de la Someșul Cald, in zona Tarnița, este scos joi la suprafața. Doi tineri au decedat in urma incidentului. In operațiunea de recuperare a autovehiculului sunt implicați 6 scafandrii și diverse utilaje. Pentru ca existau suspiciuni ca in autovehicul ar putea fi și alte cadavre, autoritațile s-au grabit sa il scoata la suprafața. Cei doi barbați decedați au fost gasiți miercuri pe fundul lacului, in afara autovehiculului. Scafandrii Salvamont-Salvaspeo Cluj nu au putut verifica interiorul autoturismului din cauza ca acesta era rasturnat cu plafonul in mal, iar vizibilitatea…