- Un barbat in varsta de 27 de ani a murit la spital, dupa o incaierare care a avut loc in cursul noptii de sambata, in municipiul Moreni. Doua grupuri au pornit in plina strada, in municipiul Moreni, o bataie in care au folosit bate.Politistii din Moreni au intervenit imediat pentru aplanarea conflictului.…

- Corpul neinsuflețit al unui copil a fost descoperit in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, intr-o construcție nefinisata din municipiul Orhei. Oamenii legii suspecteaza ca autorul crimei ar fi un adolescent in varsta de 14 ani.

- Un baiat de 13 ani a fost catapultat 6 metri in aer inainte de a fi proiectat pe asfalt, din cauza manevrarii greșite a unui aparat cu coarda elastica dintr-un parc de distracții din Almaty, Kazakhstan. https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2020/01/06/2055450533276465098/1024x576_MP4_2055450533276465098.mp4…

- „Intervenție in forța” a pompierilor dambovițeni,in aceasta dimineața, la Moreni. Reprezentanții ISU Dambovița au fost solicitați sa intervina pentru a da jos dintr-un brad,inalt de 7-8 m, o felina care nu mai putea sa coboare din copac.

- Tanarul in varsta de 19 ani, banuit ca a omorat o femeie de 90 de ani din localitatea Muncel, comuna Cațcau a fost reținut, aseara, pentru 24 de ore. Acesta urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva. Va reamintim, macabra descoperire a fost facuta ieri. Pe trupul femeii…

- Marius Niculae, fostul atacant al celor de la Dinamo, a ales sa faca bungy-jumping din cel mai inalt loc din lume, Macau Tower. ”E ceva greu de descris in cuvinte, dar simți pana in ultima bucațica a creierului. Apoi, cand te dezmeticești, te gandești ca ești gata sa faci absolut orice daca ai reușit…

- Medicul timisorean Radu Blagoe, chirurg la Spitalul CFR, a fost retinut, marti seara, pentru 24 de ore in arestul IPJ Timis. Potrivit Biroului de presa... The post Medicul timisorean care si-a batut baiatul de l-a bagat in spital a fost retinut appeared first on Renasterea banateana .