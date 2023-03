Sute de mii de persoane sunt așteptate sa iasa din nou marți in strada in principalele orașe ale Franței pentru a protesta faai de reforma pensiilor care prevede creșterea varstei de pensionare. In paralel, grevele continua sa paralizeze principalele ramuri ale economiei franceze, iar sindicatele spun ca nu se vor opri pana reforma lui Macron […] The post VIDEO. Autoritațile in alerta: violențe fara precedent la protestele din Franța. Drumuri blocate și mașini incendiate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .