VIDEO. Autoritățile din Miami (SUA), în alertă. Un român și-a asasinat fosta iubită pe stradă Autoritațile din Miami (SUA) au intrat in alerta dupa ce un roman de 48 de ani și-a omorat fosta iubita, tot romanca, și apoi s-a sinucis. Potrivit autoritaților, citate de presa americana, barbatul a impușcat-o mortal pe femeie, in plina strada, pentru ca nu a vrut sa se mai impace cu el. Ulterior, criminalul s-a […] The post VIDEO. Autoritațile din Miami (SUA), in alerta. Un roman și-a asasinat fosta iubita pe strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

