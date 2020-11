Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe a fost testat pozitiv cu Covid-19 și se afla internat intr-un spital din Thailanda, transmite AFP, citata de hotnews. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, se afla intr-o vizita oficiala in Asia de Sud-Est și tocmai parasise Cambodgia cand a fost testat pozitiv duminica,…

- Virgil Popescu a scris pe pagina sa de Facebook ca a avut simptome de gripa duminica seara, dar ca starea sa de sanatate nu este grava si este nerabdator sa se intoarca la munca. "Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am…

- Francesco Totti, una din legendele fotbalului italian, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit Agerpres, care citeaza ziarul La Repubblica.Totti, care are 44 de ani, a avut zile trecute simptome tipice pentru Covid-19, ca febra sau o stare de slabiciune. Fostul capitan al echipei AS…

- Andi Moisescu a anuntat ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta Pro TV a primit vestea inainte startului celei de-a șasea zi de audiții pentru Romanii au talent, conform Stirile ProTV.Andi Moisescu a precizat ca nu are niciun fel de simptome. "La sfarșitul acestei saptamani am fost testat…

- Fundasul brazilian Alex Telles a fost testat pozitiv la COVID-19, dar nu prezinta simptome si este asteptat sa revina in scurt timp in programul echipei engleze de fotbal Manchester United, a declarat, miercuri, antrenorul Ole Gunnar Solskjaer, citat de Reuters. Telles, venit pe Old Trafford de la Porto,…

- Campionul european la lupte greco-romane Alin Alexuc-Ciurariu a fost depistat pozitiv la coronavirus in urma testului efectuat pentru a participa la Campionatele Nationale de la Resita, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu. "Am auzit si eu astazi…

- Ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu fara simptome, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a diplomatiei austriece, relateaza Reuters si EFE. "Exista suspiciuni ca Schallenberg s-ar fi putut contamina luni…

AC Milan a anuntat, miercuri, ca fundasul Leo Duarte a fost testat pozitiv cu coronavirus, anunța news.ro.Duarte se afla in autoizolare.