VIDEO Australia și-a redeschis granițele după 600 de zile de restricții / Scene emoționante pe aeroporturi Australia si-a redeschis pentru prima data granitele de la începutul pandemiei de coronavirus, luni, dupa o pauza de aproape 600 de zile, iar acest eveniment a stat la baza unor scene emotionante petrecute pe aeroportul din Sydney, informeaza AFP.

Pe 20 martie 2020, Australia, o uriasa tara-continent, a impus unul dintre cele mai stricte regimuri din lume privind închiderea granitelor nationale, pentru a se proteja astfel de pandemia de COVID-19.

Zeci de mii de australieni care traiau în strainatate nu au mai putut sa revina în tara natala timp de 19 luni.

Sursa articol: hotnews.ro

