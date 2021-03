Stiri pe aceeasi tema

- Populatia unei specii de pasari pe cale de disparitie din Australia s-a imputinat atat de mult, incat exemplarele ramase au inceput sa-si piarda cantecul, sustin cercetatorii, citați de BBC.

- Presedintele american Joe Biden si liderii Australiei, Indiei si Japoniei au convenit vineri, in cadrul unui summit virtual, sa coopereze pentru furnizarea a pana la 1 miliard de doze de vaccinuri pentru coronavirus tarilor aflate in curs de dezvoltare din regiunea Indo-Pacific, pana la sfarsitul…

- Descoperire uimitoare in Marea Neagra: au fost gasite stridii de Pacific pe malul marii noastre. Descoperirea i-a uimit chiar si pe biologi, pentru ca astfel de scoici nu traiesc in mod normal in apele marii noastre. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia…

- O specie extrem de rara de albine din Australia, care nu mai fusesera vazute de aproape un secol si despre care se credea ca au disparut de pe Terra, a fost redescoperita de un cercetator local, informeaza miercuri livescience.com. Aceste foarte rare albine "mascate", cunoscute sub denumirea…

- Noua jucatori care evolueaza in cel mai mare campionat din lume, liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), intre care starul echipei Philadelphia 76ers, Ben Simmons, figureaza in selectionata Australiei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceasta vara, la care va fi una dintre favorite,…

- Australia va efectua un recensamant al populației de koala din tara, utilizand drone si caini utilitari, pentru a stabili numarul exemplarelor in viata pe fondul ingrijorarilor ca specia ''se indreapta spre extinctie'', relateaza The Independent.

- Australia va efectua un recensamant al populatiei de koala din tara, utilizand drone si caini utilitari, pentru a stabili numarul exemplarelor in viata pe fondul ingrijorarilor ca specia ''se indreapta spre extinctie'', relateaza The Independent. Recensamantul koala face parte dintr-un…

- O țestoasa marina dintr-o specie critica aflata pe cale de dispariție a fost gasita moarta din cauza ca s-a agațat de o plasa de pescuit aruncata in mare, momentul fiind surprins de un scafandru, potrivit Profimedia. Imaginile arata cum țestoasa marina din specia Caret avea capul infind in plasa, iar…