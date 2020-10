Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor din Marea Britanie, care s-au inscris sa voteze prin corespondența la alegerile parlamentare din 5-6 decembrie, este redus, motiv pentru care ambasadorul Dan Mihalache anunța ca va fi nevoie de organizarea unui numar cat mai mare de secții de vot in Regatul Unit Dupa o intalnire cu…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea consultari politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, in contextul aniversarii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Romania și SUA. Vizita fusese amanata din aprilie.Ministrul afacerilor externe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea luni, la Washington DC, consultari politice cu secretarul de stat al SUA, Michael Pompeo, in cadrul vizitei pe care seful diplomatiei romane o efectueaza in Statele Unite ale Americii, pana marti, la invitatia omologului sau american. Organizata…

- Autoritatile din India au raportat 62.212 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Numarul total al infectiilor a ajuns la 7.43 de milioane. Vezi și: Romanii si-au schimbat prioritatile in pandemie - Inmatricularile auto s-au…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, un mesaj romanilor cu resedinta sau domiciliul in strainatate, indemnandu-i pe acestia sa se inscrie pentru a vota prin corespondenta la parlamentarele programate pe 6 decembrie, adaugand ca aceasta metoda de vot este una simpla, care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, le-a transmis, vineri, romanilor din diaspora sa se inscrie pentru a vota prin corespondența la alegerile parlamentare programate pe 6 decembrie. Mesajul este...

- O femeie din Statele Unite ale Americii, in varsta de 33 de ani, este acuzata ca a organizat o campanie frauduloasa pe platforma GoFundMe. Aceasta a spus ca strange bani pentru inmormantarea fiului ei. In realitate, baiețelul in varsta de 4 ani era plasat in adopție, au declarat procurorii din New Jersey,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu care a vorbit, printre altele, despre Initiativa celor Trei Mari si despre cazul lui Aleksei Navalnii, informeaza un comunicat al MAE, transmis AGERPRES. In ceea ce priveste Initiativa…