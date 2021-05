Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit medie nipone, orasul Noto din prefectura Ishikawa a primit 800 de milioane de yeni (7,31 milioane de dolari) sub forma de subventii din partea Guvernului central in cadrul unui program de ajutoare menite sa stimuleze economiile locale pe fondul pandemiei de COVID-19.Din suma primita, Noto a…

- Un oraș de coasta din Japonia și-a atras critici aspre dupa ce a cheltuit fonduri de urgența destinate masurilor anti-COVID pe o statuie gigantica cu un calmar, pentru a promova turismul local, scrie digi24.ro.

- Un oraș de coasta din Japonia și-a atras critici aspre dupa ce a cheltuit fonduri de urgența destinate masurilor anti-COVID pe o statuie gigantica cu un calmar, pentru a promova turismul local.

- Un oras situat pe coasta de vest a Japoniei a atras un val de nemultumiri pe retelele sociale dupa ce a utilizat o parte din ajutoarele guvernamentale primite in contextul pandemiei de COVID-19 pentru a construi o statuie uriasa reprezentand un calmar, in speranta de a stimula turismul, relateaza miercuri…

- Un oraș japonez de pe literal a provocat controverse în țara insulara dupa ce a folosit banii acordați printr-un grant menit sa amelioreze efectele economice ale pandemiei pentru a construit o statuie uriașa a unui calmar, relateaza BBC.Creatura marina cu o lungime de 13 metri se afla…

- Noua ofiteri vamali din Noua Zeelanda au fost concediati deoarece au refuzat sa se vaccineze impotriva Covid-19, transmite The Guardian. Autoritatile au cerut ca toti angajatii de la vama sa fie imunizati, iar cei care refuza sa isi faca vaccinul anti-Covid vor fi mutati in alte pozitii.

- Majoritatea deceselor inregistrate din cauza COVID-19 la nivel mondial au avut loc in țari in care numeroase persoane sunt obeze, rata deceselor fiind de 10 ori mai mare in statele in care cel puțin 50% din adulți sunt supraponderali, arata un studiu global publicat joi și citat The Guardian . Raportul…

- Bahrain a devenit prima tara din lume care autorizeaza vaccinul cu o singura doza al Johnson & Johnson pentru uz de urgenta, a anuntat Guvernul, scrie The Guardian, potrivit news.ro. Anuntul vine la doar o zi dupa dupa ce autoritatile de reglementare americane au indicat ca doza este sigura…