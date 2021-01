Stiri pe aceeasi tema

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati ''foarte diferit'' in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington, relateaza…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american", a postat…

- Dupa o validarea victoriei președintelui ales Joe Biden in Congresul SUA, președintele Donald Trump a declarat ca decizia „reprezinta sfarșitul celui mai mare prim mandat din istoria prezidențiala”.

- Statele Unite, leaganul democrației occidentale, au ingrozit o lume intreaga. Haosul și-a gasit loc in inima Americii, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului și au intrerupt ședința la care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la

- Femeia decedata miercuri dupa a fost ranita de glont in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare infocata a presedintelui Donald Trump care traia in sudul Californiei, au informat media americane citand familia ei, scrie AFP. "Femeia era Ashli Babbitt, care…

- Președintele ales al SUA a lansat un apel catre Donald Trump in care i-a cerut sa iasa la televiziune și sa ceara susținatorilor sai, care au patruns in cladirea Capitoliului, sa se retraga. Joe Biden a reacționat miercuri, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au patruns in sediul Congresului, reunit…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, s-a adresat miercuri națiunii pe fondul asedierii Congresului american de catre susținatorii lui Donald Trump: Democratia noastra se afla sub un asalt fara precedent. Un asalt asupra citadelei libertatii, a Capitoliului insusiVreau sa fie foarte clar, scenele…