Stiri pe aceeasi tema

- A aparut un videoclip cu avionul de vanatoare rusesc Su-25 care s-a prabușit ieri in Crimeea, imediat dupa decolare. Deși din avion a ramas foarte puțin, echipajul s-ar fi catapultat ejectat și a supraviețuit. Avionul costa in jur de 11 milioane USD. A video has emerged of the Russian Su-25 fighter…

- Dupa ce a declarat ca „armele rusești sunt cu decenii inaintea Occidentului”, la expoziția „Armata 2022”, președintele rus Vladimir Putin nu a putut sa deschida ușa unui vehicul militar. Ministrul rus al Apararii, Șoigu, s-a oferit sa-l ajute. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. …

- Un autoturism Toyota Land Cruiser Prado a explodat in apropiere de satul Bolshiye Vyazemy din regiunea Moscova, iar in urma exploziei șoferul a murit, informeaza agenția rusa TASS, citand agențiile de aplicare a legii. „Un autoturism Land Cruiser Prado a explodat in apropiere de satul Bolshie Vyazemy.…

- „NATURA” și-a declarat sprijin pentru Ucraina și impotriva ocupanților ruși. O tornada puternica a lovit noaptea trecuta regiunea Saki din Crimeea. Localnicii nu au fost raniți, dar furtuna a avariat cel puțin cinci mașini și acoperișul unei ferme de stridii. ????#BREAKING: A powerful tornado in the…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, da asigurari ca Putin nu intentioneaza sa foloseasca arme nucleare in Ucraina. „Scopul principal al armelor nucleare rusești este acela de a descuraja un atac nuclear. Utilizarea acestuia este limitata la circumstanțe extraordinare care sunt definite in documentele…

- Este ambuteiaj pe autorstrazile din Crimea. Oamenii sunt blocați in traffic pe 100 km incercand sa paraseasca Crimeea. O turista din Rusia plange in timp ce fuge din Crimeea dupa lovitura de ieri cu rachete ucrainene asupra unei baze aeriene ruse din Sevastopol. „Nu vreau sa parasesc Crimeea. E atat…

- Parchetul din Barcelona a anuntat, vineri, ca va cere o pedeapsa de peste opt ani de inchisoare pentru frauda fiscala impotriva cantaretei columbiene Shakira, care refuza orice acord cu procurorii si se declara dispusa sa fie judecata intr-un proces, informeaza AFP. In actul acuzarii, consultat de jurnalistii…

- Plajele din Crimeea nu mai sunt aglomerate ca in alți ani, dar rușii care au ales sa vina aici spun ca este una din posibilitațile pe care le au, dupa impunerea sancțiunilor privind calatoriile in afara țarii. Oamenii care stau la plaja sunt insa bulversați de zgomotul aparatelor de zbor, elicoptere…