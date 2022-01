Stiri pe aceeasi tema

- Erupția unui vulcan subacvatic a provocat valuri uriașe care au lovit sambata statul Tonga din Pacificul de Sud. Imaginile de pe rețelele de socializare au aratat valuri uriașe care lovesc o biserica și mai multe case, iar martorii au spus ca cenușa de la erupție inca pica peste capitala Nuku'alofa,…

- Un vulcan subacvatic din largul insulei Tonga a erupt sâmbata, declanșând o alerta de tsunami pentru mai multe națiuni insulare din Pacificul de Sud, iar imaginile de pe rețelele de socializare arata cum valurile se prabușesc peste case, transmite Reuters. Valuri tsunami au fost…

- Cu aproximativ 3.600 de ani în urma, masivul vulcan Thera din Marea Egee și-a aruncat vârful în aer, declanșând tsunami-uri uriașe. Acum, arheologii din vestul Turciei au dezgropat oasele unui tânar și ale unui câine uciși de unul dintre acele tsunami-uri, scrie LiveScience.Este…

- Comitetul Olimpic nord-coreean si Ministerul Educatiei Fizice si Sporturilor din aceasta tara au trimis o scrisoare autoritatilor sportive chineze, prin care si-au aratat sustinerea înaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, marcate de boicotul diplomatic anuntat de SUA, Marea Britanie,…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat recent ca Republica Populara Chineza „prejudiciaza libertatea presei din Hong Kong”. Aceasta afirmație a fost sprijinita și de alte țari occidentale, inclusiv Marea Britanie, Canada, Australia, producand un nou val și un nou pretext pentru a interveni…

- Oamenii de știința au identificat o noua versiune a variantei Omicron, pe care au denumit-o drept „invizibila”, pentru ca nu poate fi detectata prin testele RT-PCR pe care oficialii de sanatate publica le folosesc pentru a urmari raspandirea SARS-CoV-2 in intreaga lume, noteaza The Guardian . Varianta „ascunsa” descoperita…

- Numarul infectarilor cu Covid continua sa scada, dar și vaccinarile, astfel ca valul cinci al pandemiei, care lovește in plin Europa occidentala, poate provoca alte mii de victime in Romania. Medicii de la morgile supra-aglomerate ale spitalelor spun ca nu au mai vazut in toata cariera atatea decese…

- Melbourne, care este al doilea oras ca marime din Australia, a trecut printr-o perioada de 262 de zile (aproape noua luni) sub incidenta unui regim de restrictii epidemice stricte, implementate in cadrul a sase lockdown-uri separate incepand din martie 2020, relateaza HotNews.ro, care citeaza Reuters. Precedentul…