VIDEO: Apărarea antiaeriană luminează cerul Khartoumului O inregistrare video postata pe rețelele de socializare arata cum apararea antiaeriana respinge atacurile din estul Khartoumului. Reuters a reușit sa verifice locația inregistrarii video, data și ora, insa nu a putut verifica cine a tras focurile de arma sau pe cine vizau. Luni, luptele au continuat pentru a treia zi intre facțiunile aflate in conflict in Sudan, care au susținut amandoua ca au obținut caștiguri, in timp ce violențele continue au taiat energia electrica și apa in capitala, iar trimisul ONU in Sudan a declarat ca cele doua parți nu au dat semne ca ar fi dispuse sa negocieze. Violențele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

