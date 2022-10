Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului va fi prezentata și lansata pagina de web „Robooks”, accesibila gratuit, in mai multe limbi, pentru toți specialiștii și parinții interesați. In luna decembrie a anului 2020 a inceput implementarea proiectului Erasmus+ intitulat: „Terapie asistata de roboți educativi pentru…

- Mircea Lucescu vrea sa plece de la Dinamo. A spus acest lucru la finalul meciului in care Dinamo Kiev a fost invinsa cu 3-0 de Dnipro, in prima partida pe care a disputat-o in campionatul din Ucraina. Antrenorul roman este suparat pe cei care conduc clubul și le-a reproșat ca duelul nu s-a disputat…

- EVENIMENT… Municipiul Vaslui va fi sambata, 27 august 2022, gazda ediției a IV-a a Intalnirii Tinerilor Ortodocși din Eparhia Hușilor, eveniment care se va desfașura cu binecuvantarea și in prezența Preasfințitului Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Conferința va fi susținuta de cunoscutul actor și…

- Ca in fiecare an, din programul Zilelor Aradului face parte și o conferința științifica naționala, dedicata istoriei orașului Arad, in cadrul careia, pe langa diverse comunicari care vor fi prezentate de istorici, vor avea loc și lansari de carte și o expoziție.

- Teach for Romania a organizat la Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” din Iași, conferința „Cum putem pregati relevant pentru cariera didactica profesorii din Romania?”, un eveniment care i-a adus la masa de discuții pe Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, specialiști in educație, reprezentanți…

- Annique Mossou, 36 de ani, investigheaza de ani buni propaganda și teoriile conspirației care unesc grupuri radicalizate, fie ca e vorba de jihadiști sau fani QAnon. A lucrat pentru poliția olandeza, acum pentru Bellingcat, una dintre cele mai respectate platforme ale lumii de jurnalism independent…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, la palatul prezidențial Elysee. Cei doi s-au ținut de mana și au vorbit in timp ce intrau intr-o sala de conferințe de presa. Abbas și Macron urmau sa aiba o intalnire intre patru ochi pentru a discuta…

- Ministrul Bogdan Aurescu a transmis sustinerea deplina a Romaniei pentru avansarea agendei europene pe durata Presedintiei cehe a Consiliului UE, in vederea consolidarii Uniunii Europene in fata provocarilor multiple pe care le infrunta in prezent. Seful diplomatiei romane a reiterat obiectivul Romanoiei,…