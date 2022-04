Amuzanta animatie „Iepurele-Gaina si Hamsterul Intunericului” ruleaza in avanpremiera saptamana aceasta la Happy Cinema Focsani. Plasata intr-o lume fantastica și luxurianta, producția urmarește aventurile tanarului Iepurele-Gaina, nascut jumatate gaina, jumatate iepure. Adoptat de regele Peter, un aventurier faimos, și dornic sa fie acceptat și iubit cu toate diferențele sale, Iepurele-Gaina vrea sa aiba parte de […] Articolul VIDEO: Animatia „Iepurele-Gaina si Hamsterul Intunericului” ruleaza in avanpremiera la Happy Cinema Focsani apare prima data in Monitorul de Vrancea .