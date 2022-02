Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Angelina Jolie, vizibil emotionata, i-a indemnat miercuri pe membrii Congresului Statelor Unite sa adopte in regim de urgenta o noua lege impotriva violentelor domestice comise asupra femeilor, un flagel despre care vedeta hollywoodiana a spus ca "s-a normalizat in tara noastra",…

- O petitie care solicita actiuni in justitie impotriva fotbalistului francez al lui West Ham United, Kurt Zouma, dupa ce o inregistrare video in care el isi loveste pisica a fost dezvaluita marti, a adunat deja peste 100.000 de semnaturi pana miercuri la pranz in Marea Britanie, transmite AFP, informeaza…

- Partidul Republican a sancționat politic doi oficiali aleși din partidul lor care investigheaza rolul lui Donald Trump în asaltarea Capitoliului și a considerat protestele din acea zi drept o „expresie politica legitima”, scrie AFP.Liz Cheney și Adam Kinzinger sunt singurii doi…

- Cariera ei a facut-o sa castige unele dintre cele mai importante premii ale industriei si sa apara in filme de succes precum „Salt”, „Maleficent”, „Girl, Interrupted” si multe altele.

- Presedintele Joe Biden a sustinut ca daca Donald Trump va candida la alegerile prezidentiale din 2024 ar fi si mai hotarat sa candideze pentru un al doilea mandat, informeaza joi AFP. "Asta ar creste sansele sa candidez", a declarat presedintele democrat in varsta de 79 de ani intr-un interviu pentru…

- Celebra prezentatoare a rubricii horoscop de la Pro TV, Neti Sandu, și-a sarbatorit ziua de naștere de curand. Vedeta Pro TV a povestit despre pasiunea sa, care i-a devenit meserie de aproape trei decenii, dar și despre lucrul cu care nu a reușit sa convinga in tot acest timp. Neti Sandu a fosr prezenta…

- Presedintele american Joe Biden a semnat joi legea prin care companii precum Huawei Technologies sau ZTE Corp, considerate amenintari pentru securitatea Statelor Unite, sunt impiedicate sa primeasca licente noi pentru echipamente din partea agentiilor americane de reglementare, transmite Reuters.…