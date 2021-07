Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nastase nu exclude ca va candida din nou la șefia partidului Platformei Demnitate și Adevar in cadrul Congresului partidului, care va avea loc la toamna. In cadrul unei emisiuni televizate de la N4, Nastase a declarat ca, pina la congresul din 5 septembrie, ceea ce-și propune, alaturi de ceilalți…

- Andrei Nastase nu exclude ca va candida din nou la șefia partidului Platformei Demnitate și Adevar in cadrul Congresului partidului, care va avea loc la toamna. In cadrul unei emisiuni televizate de la N4, Nastase a declarat ca, pina la congresul din 5 septembrie, ceea ce-și propune, alaturi de ceilalți…

- Fostul parlamentar Alexandr Slusari nu va accepta niciodata o funcție in urmatorul Guvern cu prețul parasirii Platformei DA. Declarația a fost facuta de Andrei Nastase, la emisiunea Puterea a 4-a de la N 4.

- Dan Barna nu exclude o candidatura a lui Catalin Drula la șefia USR-PLUS, la Congresul din septembrie al partidului. Pâna acum, și-au anunțat candidatura pentru funcția de președinte al formațiunii Dan Barna și Dacian Cioloș. Întrebat joi, la Digi24, despre o eventuala candidatura a…

- METRO Cash & Carry Romania va extinde capacitatea centrului logistic One Roof, din Ștefaneștii de Jos, cu inca 10.000 mp. Extensia One Roof vizeaza consolidarea capacitații depozitului cu temperatura ambientala și va fi asigurata de dezvoltatorul WDP, cu termen de livrare in toamna acestui an. Decizia…

- Copresedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, vineri, ca va candida la congresul formatiunii din acest an pentru a ramane la conducerea acesteia, el apreciind ca in randul USR PLUS este "o atmosfera foarte buna", urmand sa aiba loc alegeri pentru liderii judeteni. Intrebat de jurnalisti,…

- Intrebat de jurnalisti, intr-o conferinta de presa, daca va candida pentru sefia USR PLUS, Dan Barna a raspuns ca doreste sa duca mai departe acest proiect. "Este un proiect la care am muncit foarte mult timp si doresc sa il duc mai departe", a subliniat el. Cu aceasta ocazie, Dan Barna a precizat ca…