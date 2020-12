Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Andreea Moldovan, directoarea Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, este prima persoana vaccinata impotriva coronavirusului din Brașov, in cadrul campaniei de vaccinare care a inceput in Romania și in celelalte țari ale Uniunii Europene, duminica. Moldovan a declarat ca se simte perfect dupa…

- Valoarea totala a proiectului de la Ghimbav-Brasov este de circa 120 milioane euro, finantarea fiind asigurata de la bugetul Consiliului Judetean si de la bugetul de stat. Aeroportul va fi dat in folosinta in septembrie 2021, potrivit Adevarul.ro. Industria transporturilor din tara noastra se pregateste…

- Conceptul de arta stradala a cunoscut o dezvoltare considerabila in Romania ultimilor ani, trecand de la scrijelituri pe pereții cladirilor publice sau private, la adevarate picturi murale. SDEE Transilvania Sud sprijina promovarea culturala și incurajeaza diminuarea fenomenului ilegal de grafitti prin…

- Andreea Moldovan, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, considera ca in Romania ar trebui luate masuri mai stricte pentru stoparea creșterii numarului de infectari cu Sars-Cov-2. „Eu zic „Stop viața sociala” pentru ca efectiv ne batem joc. Uitați ce se intampla acum cu pelerinajele,…

- Avertisment lansat de Andreea Moldovan, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov privind posibilitatea unei crize de medicamente Remdesivir. Moldovan spune ca Romania ar putea ajunge sa plateasca sume mari pe medicamente, daca pandemia ia amploare și cererea crește.Cred…