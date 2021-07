Cautarile au fost reluate luni in orasul de coasta Atami, din centrul Japoniei, dupa o masiva alunecare de noroi survenita sambata, in conditiile in care incertitudinea planeaza inca asupra soartei celor cateva zeci de persoane date disparute, informeaza AFP. Pana in prezent a fost confirmata moartea a trei persoane, insa acest bilant este unul foarte provizoriu. Circa 20 de persoane sunt oficial disparute. Cu toate acestea, la peste 48 de ore dupa alunecarea de teren, oficialii locali depuneau inca eforturi pentru a localiza alte cateva zeci de persoane, din cei 215 locuitori care s-ar fi aflat…