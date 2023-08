Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE… O tanara in varsta de 18 ani, din județul Vaslui, a fost gasita decedata, duminica dimineața, intr-un parc din municipiul Mangalia. Trupul neinsuflețit al adolescentei a fost descoperit de un pescar, care inițial a crezut ca ar fi vorba despre un caine.”Era sub banca, pusa acolo ghemuita.…

- SFARSIT CUMPLIT….O tanara in varsta de 18 ani, din judetul Vaslui, a fost gasita decedata, duminica dimineata, intr-un parc din municipiul Mangalia. Trupul neinsufletit al adolescentei a fost gasit de un pescar (foto), care initial a crezut ca ar fi vorba despre un caine. „Era sub banca, pusa acolo…

- E alerta in Constanța, unde poliția cauta un criminal. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar anchetatorii…

- Accident teribil petrecut pe o șosea din Gorj. O adolescenta fara permis de conducere a ajuns la spital, dupa ce a plonjat cu mașina intr-o casa din localitatea Curtișoara. Intregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe casa. Dana Costache, jurnalist Digi24: Tanara, care se afla…

- Un barbat din Cajvana, județul Suceava a fost resuscitat la fața locului și apoi a fost preluat de o ambulanța care l-a transportat la Spitalul Sf. Spiridon, a murit duminica seara, scrie Monitorul de Suceava. In stare grava este un alt barbat din microbuzul marca Volkswagen LT, al carui șofer a provocat…

- LACRIMI… Drama familiei micuței Ana-Maria, victima a accidentului de marți, de la Gura Bustei, de abia incepe. Ieri, fetița de numai șase ani a fost declaranta in moarte clinica, iar familia a acceptat varianta transplantului. Trupul neinsuflețit al acesteia va ajunge acasa de abia luni. “Noi am tras…

- UPDATE! Potrivit informațiilor de la fața locului, ambele autorisme implicate in accident se deplasau pe direcția Crasna-Roșiești. La un moment dat, autoturismul marca Volkswagen a vrut sa vireze la stanga pentru a intra in curtea unei societați, insa nu s-a asigurat corespunzator și a fost lovit din…

- UPDATE: Despre cazul uciderii Elizei C., din Țuțcani, comuna Malușteni, procurorul care conduce ancheta a infirmat ca femeia ar fi fost taiata in patru sau ca are avea gatul taiat! Acesta a precizat ca victima a fost ucisa cu o lovitura de cuțit, care i-a fost infipt in inima cu o precizie milimetrica!…