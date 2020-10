Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump este "rasist" si raspândeste "frica si confuzia" în rândul poporului american, a acuzat marti fosta Prima Doamna Michelle Obama într-un rechizitoriu sever, cu mai putin de o luna înainte de alegerile prezidentiale din Statele Unite, noteaza…

- Donald Trump este "rasist" si raspandeste "frica si confuzia" in randul poporului american, a acuzat, marti, Michelle Obama intr-un rechizitoriu sever, cu mai putin de o luna inainte de alegerile prezidentiale din SUA, noteaza AFP, citata de Agerpres."Ceea ce face presedintele este in mod clar gresit,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP. Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri introducerea…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a atacat violent miercuri "militantismul laic", responsabil in opinia sa de numeroase flageluri sociale in Statele Unite, noteaza AFP. Cu 40 de zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, in care religia va juca un rol central, Bill Barr, unul din stalpii…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si-a exprimat sprijinul luni pentru Donald Trump in realegerea ca presedinte al Statelor Unite, declarand ca rivalii democrati ai acestuia au fortat un "imperialism moral" asupra lumii pe care liderii iliberali ca si el il resping, relateaza Reuters. "Sustinem victoria…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP. Circa 65% din electoratul latino-american…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, acuzandu-l in acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie AFP. "A jefui nu inseamna a manifesta. A da foc nu…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden si fostul presedinte Barack Obama au lansat joi un videoclip in care critica raspunsul presedintelui Donald Trump la pandemia de coronavirus si evidentiaza experienta lui Biden, relateaza dpa.Videoclipul, parte a campaniei lui Biden care se…