VIDEO AlegeriLocale2020/ Dajbog (MAI): 95 de fapte penale constatate pe finalul zilei de vot; 102 persoane - cercetate Politistii au primit, de la ultima raportare - duminica, ora 18,00, si pana la finalizarea procesului de vot, 316 sesizari, in urma carora au constatat 95 de fapte penale, fiind cercetate 102 persoane la nivel national.



"Fata de 47 de semnalari se fac in continuare cercetari pentru a se stabili daca cele sesizate se confirma sau nu si pentru a dispune masuri legale, daca este cazul. Angajatii MAI au aplicat 17 amenzi in valoare de peste 82.000 de lei si 67 de avertismente scrise. Au fost constatate 95 de fapte penale, fiind cercetate 102 persoane", a declarat, marti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

