- Solicitarea Ministerului Afacerilor Interne de prelungire a votarii dupa ora 21,00 pentru persoanele care asteapta in proximitatea sectiilor sa isi exercite dreptul de a alege se afla pe ordinea de zi a sedintei Biroului Electoral Central, care a inceput la ora 18,00. Biroul Electoral Central s-a intrunit…

- Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de catre alegatori in timpul exercitarii dreptului de vot se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 600 si 1.000 de lei, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. ‘Refuzul oricarei persoane de a se conforma dispozitiilor…

- Decebal Fagadau, Vergil Chitac si Stelian Ion se lupta umar la umar pentru primarie Conform sondajului IRES, cei trei se afla in marja de eroare a sondajului realizat Datele au fost prezentate de Stelian Ion la o conferinta de presa, luniStelian Ion, candidatul aliantei USR Plus pentru functia de primar…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota la alegerile locale cu urna speciala, in anumite conditii. Biroul Electoral…

- Mahmudia este o localitate, parte din judetul Tulcea. Cotidianul ZIUA de Constanta a cerut in principalele localitati din judetele Tulcea si Constanta lista candidaturilor acceptate pentru functiile de primari, presedinte de Consiliu Judetean, consilieri locali si consilieri judeteni.Astazi prezentam…

- 18 candidati au ramas in cursa pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a constatat marti definitive candidaturile. Conform procesului verbal al BEM, au fost inregistrate…

- Unsprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar in Sectorul 5 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile la Primaria Sectorului 5. In cursa electorala au intrat: * Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) - economist Foto: (c) ALEX…

- Pe platoul din fata Prefecturii Judetului Constanta sunt prezenti mai multi candidati ai partidului.Chiar in aceste momente, conducerea organizatiei judetene a PNL Constanta depune dosarele de candidatura ale reprezentantilor formatiunii care vor intra in competitia electorala din 27 septembrie.Pe platoul…