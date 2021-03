Salvamontistii din Alba au intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul unui turist din Timisoara, neechipat corespunzator, care a cazut si s-a accidentat la umar in timp ce se afla, sambata, in Muntii Sureanu, pe un traseu de vara.



"Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Alba a intervenit in zona Muntilor Sureanu pentru acordarea primului ajutor si extragerea unei persoane de sex masculin, cu varsta de 35 de ani, din Timisoara, care a cazut si s-a accidentat la umar pe traseul de vara Cruce rosie: Oasa-Iezarul Sureanu", a anuntat sef serviciu Salvamont, Claudiu Costea.