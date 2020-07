VIDEO | Aglomerație pe litoral. Sute de mii de turişti sfidează regulile. Cum a arătat satul de vacanță din Mamaia sâmbătă seară Satul de Vacanța din Mamaia a fost arhiplin sambata seara, oamenii s-au inghesuit pe strazi și din nou masca de protecție și distanțarea sociala au fost sfidate. Pe litoral pentru turiști frica de coronavirus dispare, iar masurile de siguranța impuse de siguranța sunt uitate de cele mai multe ori. In imaginile surprinse aseara in Satul de Vacanța din Mamaia, se vede cum turiștii se plimba pe strazi, deși este aglomerație.De asemenea. Cum se poate vedea in filmarea postata de Facebook de catre un turist, oamenii care așteapta la coada in fața magazinelor nu respect distanșarea social și nimeni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

