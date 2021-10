Stiri pe aceeasi tema

- Afganistanul se confrunta cu un colaps al sistemului sau economic si social care risca sa se transforme intr-o catastrofa umanitara, a avertizat duminica inaltul reprezentant al UE pentru politica externa si de securitate, Josep Borrell, transmite Reuters. Pentru a evita cel mai negru scenariu…

- La o luna de la cucerirea capitalei Kabul de catre talibani, Afganistanul se confrunta in prezent cu o criza umanitara si cu incertitudine cu privire la directia pe care o va adopta in cele din urma noul guvern, in timp ce tara trece printr-o profunda transformare, comenteaza miercuri EFE. …

- Deși armata SUA s-a retras din Afganistan, masacrul civililor de catre armata SUA și aliații lor în Afganistan în ultimii 20 de ani trebuie investigat temeinic, iar criminalii aduși în fața justiției, a declarat miercuri Wang Wenbin, purtator de cuvânt al Ministerului de Externe…

- Ministrii afacerilor externe din tarile NATO vor participa vineri la o reuniune prin videoconferinta pentru a discuta despre situatia din Afganistan, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. Aceasta reuniune extraordinara, convocata…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru miercuri, 25 august, de la ora 16.00 la Palatul Cotroceni, informeaza Administratia Prezidentiala. „Pe ordinea de zi a ședinței este inclusa tematica referitoare la situația de securitate din Afganistan…

- Ministerul de Externe a anuntat ca luni noapte au parasit Afganistanul 16 cetațeni romani. Alte sapte persoane au noitificat ministerul. Iar in acest moment in Afgansitan mai sunt 27 de cetațeni romani.

- Germania își retrage personalul ambasadei sale din Afganistan, SUA la fel, criticând armata afgana pentru pasivitatea sa. Talibanii par însa de neoprit. Marile orașe Herat și Kandahar sunt sub controlul lor, capitala Kabul este pe cale sa aiba aceeași soarta duminica. Pentru SUA,…

- ONU a cerut vecinilor Afganistanului sa-și pastreze granițele deschise, pe masura ce crește numarul civililor care fug de atacurile talibanilor. Mulți au ajuns la Kabul, vazand capitala drept ultimul lor refugiu sigur. „De aici unde mai fugim?”, se intreaba aceștia. In același timp, deficitul de alimente…