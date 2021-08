VIDEO Afganistan: Preşedintele Ashraf Ghani anunţă că au loc "consultări" vizând găsirea unei soluţii politice Presedintele afgan Ashraf Ghani a afirmat sâmbata într-un discurs adresat natiunii ca au loc &"consultari&" vizând gasirea unei solutii politice care sa garanteze &"pacea si stabilitatea&" în tara, scriu AFP, Reuters și Agerpres.



&"Am început consultari care avanseaza rapid&", în cadrul guvernului, cu responsabili politici si partenerii internationali si care vizeaza gasirea &"unei solutii politice care sa prevada pacea si stabilitatea pentru poporul afgan&", a declarat Ghani.



El a asigurat ca rezultatul consultarilor va fi anuntat &"foarte repede&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a afirmat sambata intr-un discurs adresat natiunii ca au loc "consultari" vizand gasirea unei solutii politice care sa garanteze "pacea si stabilitatea" in tara, transmit Reuters si AFP. "Am inceput consultari care avanseaza rapid", in cadrul guvernului, cu…

- Talibanii au cucerit vineri orasul Pul-e-Alam, capitala provinciei Logar - situat la doar 50 de kilometri sud de Kabul -, declara un consilier provincial AFP. ”Talibanii controleaza instalatiile guvernamentale de la Pul-e-Alam”, a declarat AFP consilierul Saeed Qaribullah Sadat. ”Acum…

- Talibanii au luat vineri orașul Pul-e-Alam, capitala provinciei Logar, situat la doar 50 km sud de Kabul, potrivit lui Saeed Qaribullah Sadat, un consilier provincial, scrie AFP."Talibanii controleaza toate facilitațile guvernamentale din Pul-e-Alam (...) Acum au control 100%. În…

- Insurgenții talibani și-au consolidat vineri controlul asupra Afganistanului, cucerind al doilea și al treilea oraș al țarii în timp ce statele occidentale se pregatesc sa trimita trupe pentru a evacua angajații ambasadelor din capitala Kabul, relateaza Reuters.Cucerirea Kandahar, al doilea…

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, în sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP, potrivit Agerpres."Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au…

- Luptatorii talibani ar putea izola capitala Afganistanului, Kabul, in 30 de zile si sa cucereasca orasul in 90 de zile, a declarat un oficial american in domeniul apararii, citand serviciile de informatii ale Statelor Unite, in conditiile in care militantii talibani continua sa avanseze, transmite…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane. Combatantii talibani au preluat controlul asupra a noua capitale provinciale…

- Turcia este necesar sa-si retraga trupele din Afganistan in cadrul acordului incheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii in vederea retragerii militare din aceasta tara, indeamna un purtator de cuvant taliban, care respinge o propunere a Ankarei la NATO de a desfasura militari pe aeroportul…