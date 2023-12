Stiri pe aceeasi tema

- Scantei și acuzații reciproce la ședința Parlamentului intre PAS și opoziție. Partidul de guvernamant acuza BCS ca „poarta grija de sancțiunile impotriva agresorilor din Federația Rusa”, dupa ce deputata Diana Caraman a propus sa fie exclus de pe agenda un proiect in acest sens. „O imoralitate și o…

- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Igor Grosu, care este si presedinte al Parlamentului, a anuntat luni ca partidul de guvernamant a reusit sa obtina victoria in majoritatea localitatilor din tara, potrivit NewsMaker.md .Igor Grosu a spus ca PAS a obținut „cel mai bun rezultat pe…

- In Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, 320 de deputati au votat in favoarea acestui buget pe o perioada de trei ani, iar 80 au votat ”impotriva”. Aceasta ”explozie” a cheltuielilor apararii ilustreaza hotararea apriga a Moscovei de a continua Razboiul din Ucraina, in pofida unui important…

- Acuzații grave impotriva lui Iohannis: 'A promulgat legea pensiilor speciale: poate prinde și el!'„Iohannis s-a grabit sa promulge legea de salvare a pensiilor speciale, poate prinde și el pensie speciala ca fost primar de Sibiu”, transmite USR, relateaza Mediafax.„Președintele Iohannis s-a grabit…

- Nu ma pricep prea tare, de altfel, cred, ca și foarte mulți dintre cetațenii R. Moldova, in dreptul constituțional. De unde și imi este greu sa ințeleg cum se face ca, dupa ce Curtea Constituționala (CC) declara in baza unor probe irefutabile Partidul Șor in afara legii, aceiași inalta instanța permite,…

- Activitatea deputaților Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, vizați intr-o cauza penala privind acceptarea cu buna știința a finanțarii Partidului „Renaștere” din partea unui grup criminal organizat a fost documentata timp de mai multe luni de catre reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA),…

- UE a evitat pana acum o astfel de interdicție, in urma lobby-ului industriei diamantelor din Anvers, Belgia, cel mai important centru mondial de profil, scrie Financial Times.Guvernele G7 se pregatesc sa anunțe o interdicție asupra importurilor de diamante rusești, care va intra in vigoare in ianuarie…