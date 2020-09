Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre marile dorinte ale actritei Tilda Swinton era sa lucreze cu Pedro Almodovar, iar pentru aceasta a recurs inclusiv la rugaciunile unui calugar, care se pare ca au fost in cele din urma auzite, avand in vedere ca artista scotiana a jucat in scurtmetrajul "The Human Voice", prezentat joi de…

- Activista suedeza Greta Thunberg si alte tinere care fac campanie pentru actiune impotriva schimbarilor climatice au facut apel la curaj si la spirit de lideri din partea politicienilor in fata crizei, in urma unor discutii la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel, relateaza DPA si Reuters."I-am…

- Cineastul italian Luca Guadagnino va prezenta la Festivalul de Film de la Venetia un scurtmetraj pe care l-a filmat in perioada de izolare, intitulat "Fiori, fiori, fiori!", au anuntat marti organizatorii citati de EFE. Autorul unor adaptari precum "Call me by your name" (2017) sau "Suspiria''…

- Scurtmetrajul "The Human Voice", regizat de cineastul spaniol Pedro Almodovar, va fi prezentat in afara competitiei la editia din acest an a Festivalului de Film de la Venetia, care va avea loc intre 2 si 12 septembrie, au anuntat luni organizatorii evenimentului, citati de EFE.Scurtmetrajul…

- ​Adolescenta suedeza promite ca va ajuta grupurile care se straduiesc sa protejeze mediul cu „mai mulți bani decât mi-aș fi putut imagina vreodata”Activista pentru clima Greta Thunberg a primit luni un premiu pentru drepturile portughezilor și a promis, fara ezitare, ca premiul…

- La doar 17 ani, Greta Thunberg este o activista de mediu cunoscuta in intreaga lume. Suedeza, implicata in numeroase campanii, a primit un nou premiu, in valoare de un milion de euro, pentru reușitele sale.

- Activista suedeza de mediu Greta Thunberg a primit Premierul Gulbenkian pentru Umanitate, o noua distinctie portugheza in valoare de un milion de euro, prin care sunt rasplatite persoanele sau organizatiile care s-au remarcat prin actiunile de combatere a schimbarilor

- Doua documentare sunt printre atracțiile serii de duminica, 5 iulie. Regizorii Lucian Mircu, Mircea Gherase l-au urmarit pe alpinistul Horia Colibașanu timp de 3 ani pentru a realiza Superhombre, prezentat, in premiera, la Alba Iulia, de la 21:45. Spectatorii pot vedea Colectiv (r. Alexandru Nanau),…