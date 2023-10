VIDEO. Act de vandalism, în Capitală: Persoane necunoscute au dat foc unui tomberon ziua în amiaza mare Un tomberon pentru reciclarea plasticului și metalului a fost incendiat. Incidentul s-a produs pe strada Sucevița din sectorul Buiucani al Capitalei. Despre caz au anunțat responsabilii de la Regia „Autosalubritate”. Aceștia spun ca, cel mai probabil containerul a fost incendiat intenționat, transmite Echipa.md . Astfel, potrivit sursei citate, locatarii din preajma, deși au vazut flacarile au ezitat sa intervina și nici nu au chemat pompierii la fața locului, așa ca tomberonul s-a transformat intr-un morman de cenușa. Reprezentanții intreprinderii responsabile precizeaza ca un astfel de container… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

