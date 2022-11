VIDEO | Accident spectaculos la Popeni cu o victimă și cu pagube! (FOTO) VITEZOMAN… In aceasta dupa-amiaza s-a produs un accident rutier pe DN 24B, in localitatea Popeni, comuna Zorleni. Un autoturism marca Mercedes, care circula dinspre Murgeni spre Barlad, in localitatea Popeni, din cauza vitezei mari cu care conducea, a acroșat un alt autoturism care venea din sens opus. Șoferul a tras de volan și a pierdut […] Articolul VIDEO | Accident spectaculos la Popeni cu o victima și cu pagube! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

