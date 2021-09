VIDEO| ACCIDENT rutier MORTAL pe DN 66: Un șofer de TIR a MURIT carbonizat dupa ce autotrenul s-a rasturnat și a luat foc ACCIDENT rutier MORTAL pe DN 66: Un șofer de TIR a MURIT carbonizat dupa ce autotrenul s-a rasturnat și a luat foc Un accident rutier mortal a avut loc vineri, in jurul orei 15.20, pe pe DN 66 Petroșani-Hațeg, la ieșire din localitatea Ohaba de sub Piatra, județul Hunedoara. Un autocamion de 7,5 t a ieșit in decor, a rupt un cap de pod dupa care a fost proiectat in șant, iar șoferul a ramas incarcerat in cabina. Dupa impact, autocamionul a luat foc si datorita violentei incendiului…