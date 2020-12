Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Barbosu, gimnasta junioara, a caștigat, duminca, toate medaliile de aur ale finalelor la aparate, in cadrul Campionatului European de la Mersin. La barna, Andreea Preda a obținut bronz, iar la sol, Maria Ceplinschi a caștigat argintul. Tot in ziua de duminica vor concura și seionarele in cadrul…

- Gimnasta junioara Ana Barbosu a castigat, duminica, toate medaliile de aur ale finalelor pe aparate, la Campionatul European de la Mersin. Andreea Preda a obtinut bronz la barna, iar Maria Ceplinschi argint la sol. Tot duminica vor concura si senioarele in finalele pe aparate, iar Larisa Iordache va…

- ​Gimnasta junioara Ana Barbosu a câstigat, duminica, toate medaliile de aur ale finalelor pe aparate, la Campionatul European de la Mersin. Andreea Preda a obtinut bronz la bârna, iar Maria Ceplinschi argint la sol. Tot duminica vor concura si senioarele în finalele pe aparate, iar…

- Sportiva romana Ana Barbosu a castigat medaliile de aur in toate cele patru finale pe aparate - sarituri, paralele, barna si sol, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Mersin (Turcia). AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea) Sursa foto: Federația…

- • Astazi, la Mersin, in Turcia, sportiva de la CSS Focșani a caștigat toate titlurile de campioana europeana posibile – sarituri, paralele, barna și sol. Ana-Maria Barbosu, sportiva CSS Focșani, unde a fost pregatita de Daniela Trandafir și Cezar Stoica, a caștigat astazi, pentru ea și Romania, medalia…

- Romania a cucerit medaliile de aur pe echipe la individual compus, vineri, la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica pentru junioare de la Mersin. Romania a castigat detasat clasamentul pe echipe dupa calificari, cu 156,463 puncte, urmata de Ucraina, cu 145,995 puncte, si de Ungaria,…

- Campionatul European de gimnastica se disputa la Mersin, in Turcia. Medalii pentru gimnastica feminina romaneasca, astazi, la Campionatul European de la Mersin Turcia . In componenta Ana Barbosu, Mara Ceplinschi, Iulia Trestianu, Andreea Preda si Ana Turcu, echipa tricolora de junioare a cucerit medalia…

- Ana-Maria – de noua ori campioana la junioare, cu noua medalii de aur, o data vicecampioana la open și medalie de argint in competiție cu senioarele Iulia-Florentina Trestianu, patru medalii – trei de argint și una de bronz – la junioare și locul 4 la individual compus la open Au fost trei zile excepționale…