VIDEO A murit regizorul cubanez Juan Carlos Tabio

- Regizorul britanic Michael Apted, cunoscut pentru seria documentara "Up" si pentru filmul din seria James Bond "The World Is Not Enough"(1999), a murit vineri la varsta de 79 de ani, a declarat agentul sau, potrivit AFP. Michael Apted regizase, printre altele, peliculele "Coal Miner's…

- Figura importanta a celei de-a saptea arte, Hossein s-a facut remarcat si pentru spectacolele de teatru grandioase si populare. Robert Hossein s-a nascut pe 30 decembrie 1927, la Paris. Tatal lui a fost dirijorul si compozitorul iranian Andre Hossein, iar mama lui, pianista de origine ucraineana. A…

- Chadwick Boseman, care a murit vara aceasta, nu va fi inlocuit de un alt actor in continuarea filmului "Black Panther". Pelicula va fi lansata in 2022 cu ceilalti actori din film, a anuntat joi Disney, potrivit news.ro.Chadwick Boseman a murit in august, la varsta de 43 de ani, din cauza unui cancer…

- Doliu in lumea teatrului! Actrița Draga Olteanu Matei a murit la varsta de 87 de ani, anunța Antena3.S-a nascut la Bucuresti, in 1933, potrivit volumului ''Cineasti romani'' (Editura Stiintifica, 1996). A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ''I.L.

- Numarul persoanelor care au decedat in luna septembrie 2020 a fost cu 2.991 mai mare fata de luna septembrie 2019, Iar sporul natural s-a mentinut negativ in luna septembrie 2020, decedatii avand un excedent fata de nascutii -vii de 3.937 persoane, conform INS.Institutul de statistica spune…

- Ministerul sanatații anunța ca in ultimele 24 de ore, 19 persoane au murit in urma complicațiilor provocate de COVID-19: Deces 1767: Barbat de 59 ani, din mun. Chișinau, internat la Institutul de Medicina Urgenta, pe 28 octombrie. Comorbiditați: hipertensiune arteriala, cardiopatie mixta, diabet zaharat,…