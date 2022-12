VIDEO| A fost inaugurat Podul Minciunilor din Blaj, o structura unica in Romania: Franghiile metalice iluminate ii dau o imagine aparte VIDEO| A fost inaugurat Podul Minciunilor din Blaj, o structura unica in Romania: Franghiile metalice iluminate ii dau o imagine aparte Podul Minciunilor” a fost inaugurat oficial luni, 5 Decembrie, incepand cu ora 18 printr-un „Concert pe pod”. Prima ediție se dorește a deveni startul unei manifestari tradiționale celebrate anual in ajunul „Targului Caciulilor”, care […]