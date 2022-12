Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 170 de kilograme de articole și materiale pirotehnice deținute ilegal au confiscat polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, in urma unor percheziții domiciliare efectuate la Pancota. In urma descinderilor, care au fost efectuate sub coordonarea procurorului de caz…

- Pe data de 23 decembrie, polițiștii din Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au descoperit, in timpul unei acțiuni planificate denumite „Foc de artificii 2022-2023”, o cantitate de aproximativ 15 kilograme de articole pirotehnice, in valoare…

- CAPTURA… In aceasta perioada, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au intensificat controalele in cadrul actiunii nationale “Foc de artificii”. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vaslui, incepand cu 21 noiembrie au…

- Saptamana aceasta, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au actionat, in baza planului Foc de artificii, pe linia prevenirii si combaterii operațiunilor pirotehnice fara drept. In urma controlului unor puncte de lucru ale unei societați comerciale, polițiștii au stabilit…

- In data de 19 decembrie, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au actionat, in baza planului Foc de artificii, pe linia prevenirii si combaterii operațiunilor pirotehnice fara drept. In urma controlului unor puncte de lucru ale unei societați comerciale, polițiștii…

- Luni, 12 decembrie a.c., polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au identificat o femeie de 26 de ani, din comuna Crișeni, care deținea fara drept, 9 kilograme de articole pirotehnice, din categoriile F3 și F2, pe care le-ar fi…

- O cantitate de noua kilograme de articole pirotehnice ce ar fi fost achizitionate online au fost confiscate de politistii din Salaj de la o tanara in varsta de 26 de ani, din localitatea Criseni, potrivit agerpres."Luni, 12 decembrie, politistii Biroului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul…

- Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat acțiuni de verificare privind protecția mediului. In urma verificarii operatorilor economici care desfașoara operațiuni cu agenți de refrigerare in municipiul Buzau, polițiștii au aplicat cinci sancțiuni contravenționale,…