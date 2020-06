Stiri pe aceeasi tema

- Opt minute și 46 de secunde a stat ofiterul de poliție Derek Chauvin cu genunchiul pe gatul lui George Floyd, potrivit unei reconstituiri a presei americane. New York Times a pus cap la cap filmarile de pe camerele de supraveghere din zona, dar și ale martorilor, facand filmul minutelor dinaintea morții…

- Pilotul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton a denuntat tacerea "celor mai mari staruri" ale Formulei 1, "dominata de albi", dupa moartea lui George Floyd in Statele Unite, care a declansat ample manifestatii care au degenerat in conflicte, relateaza AFP. "Unii dintre voi figureaza printre cele mai…

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate.Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie…

- Grupul de hackeri Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis. Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie din Statele…

- Confruntarile dintre manifestanti si politisti au zguduit, sambata seara, mai multe orase din Statele Unite, plasate in stare de asediu. Politistii au incercat sa calmeze furia care s-a raspandit in tara dupa moartea afro-americanului George Floyd, informeaza AFP preluate de news.ro. Unitați ale…

- Derek Chauvin, ofițerul de poliție din Minneapolis care statea cu genunchiul pe gatul lui George Floyd, in ciuda faptului ca acesta se plangea ca nu mai poate respira, a fost arestat, a anunțat comisarul pentru siguranța publica, John Harrington. Aceasta evoluție a evenimentelor vine in contextul…

- Trei jurnaliști de la CNN au fost luați in custodia poliției din Minnesota, in timp ce relatau in direct despre protestele din Minneapolis, locul in care un barbat de culoare a murit dupa ce un polițist alb l-a țintuit la pamant timp de mai multe minute stand cu genunchiul pe gatul lui, potrivit CNN.…

