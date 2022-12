Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit miercuri dupa ce peste 200 de autovehicule au fost implicate intr-o coliziune in lant produsa pe un pod din orasul chinez Zhengzhou din cauza cetii dense, au relatat echipele de interventie si postul public de televiziune CCTV, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

- O persoana a murit miercuri dupa ce peste 200 de autovehicule au fost implicate intr-o coliziune in lant produsa pe un pod din orasul chinez Zhengzhou din cauza cetii dense, au relatat echipele de interventie si postul public de televiziune CCTV, potrivit Reuters. In imaginile si inregistrarile publicate…

- Conform sursei citate, accidentul s-a produs pe DN 1B, in zona localitatii Merei.„Din primele date de la fata locului este vorba despre o coliziune intre sase autoturisme care se deplasau pe sensul de mers Buzau catre Ploiesti, conduse de soferi cu varste cuprinse intre 30 si 65 de ani”, au precizat…

- Autoritatile chineze au facut in weekend un dus rece sperantelor unei relaxari a politicii ”zero covid” si au anuntat ca vor continua sa o aplice ”neabatut”, in pofifda lehamitei locuitorilor tarii. Aceasta strategie consta in plasarea in carantina a unor cartiere intregi sau a unor orase intregi imediat…

- Productia de telefoane iPhone la uzina de la Zhengzhou, China, una dintre cele mai mari fabrici din lume, ar putea scadea luna viitoare cu 30%, din cauza restrictiilor pentru combaterea COVID-19 introduse de autoritatile chineze, a declarat luni pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar.…

- La fața locului au intervenit trei echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud cu o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD și o autospeciala de descarcerare.Potrivit ISU Vrancea, doua dintre victime au ramas incarcerate și a fost nevoie de intervenția echipelor specializate in descarcerare. Echipajele…

