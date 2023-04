(VIDEO) 12 persoane arestate pentru trafic de droguri 12 persoane au fost arestate pentru trafic de droguri, proxenetism și furt calificat, in urma a 20 de percheziții in județele Constanța și Calarași. Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea 12 inculpați pentru savarșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de mare risc, trafic intern de droguri de mare risc, finanțarea infracțiunii de trafic internațional de droguri de mare risc, punerea la dispoziție, cu știința, a unui imobil pentru consumul ilicit de droguri de mare risc, proxenetism, furt calificat. 1 de 6 In luna ianuarie … Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

