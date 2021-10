Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana nu ar trebui sa se grabeasca sa inaspreasca politica sa monetara, deoarece ar putea pune in pericol redresarea economiei zonei euro si ar putea afecta locurile de munca, a declarat vineri presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat revistei germane Spiegel,…

- Guvernul interimar al Bulgariei intentioneaza sa acorde un ajutor financiar de pana la 650 milioane leva (390 milioane de dolari) pentru a ajuta companiile sa faca fata cresterii preturilor electricitatii, a anuntat premierul interimar Stefan Ianev, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile…

- Guvernul italian a generalizat joi permisului de sanatate pentru toate locurile de munca si care va fi solicitat atat in sectorul public, cat si in cel privat, au anuntat ministrii la finalul unei sedinte executive. Incepand cu 15 octombrie, permisul verde + va fi necesar la toate locurile de munca,…

- Bulgaria va organiza alegeri generale pentru a treia oara în acest an, dupa ce socialistii au devenit joi al treilea partid care a refuzat sa conduca un guvern în urma scrutinului parlamentar neconcludent din luna iulie, transmit Reuters și News.ro. Socialistii au renuntat la planurile de…

- Anunțul a fost facut de premierul interimar Stefan Yanev dupa ședința Consiliului de miniștri, informeaza G4media , care preia Novinite. De asemenea, Bulgaria va acorda azil și membrilor de familie ai acestor afgani. Consiliul de Miniștri de la Sofia a decis sa acorde sprijin și azil pentru aproximativ…

- Talibanii nu-și respecta promisiunea de a le permite femeilor sa lucreze in zonele care au intrat sub controlul lor, scrie Reuters, in urma interviurilor cu mai multe femei angajate la banci, care au fost obligate sa-și paraseasca slujbele. Ele sunt inlocuite cu rude de-ale lor, barbați.

- Bulgaria se indreapta din nou spre alegeri anticipate, al treilea scrutin din acest an, dupa ce cel mai mare partid din parlamentul de la Sofia, formațiunea anti-sistem ITN, a renunțat la mandatul de a forma guvernul, relateaza Reuters, cu referire la Digi.24.

- Fotbalistul echipei Ludogoret Razgrad, Dorin Rotariu, a inscris un gol in meciul castigat, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei TSKA Sofia, in etapa a doua a campionatului Bulgariei, potrivit news.ro.