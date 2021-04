Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia are parte sambata de un nou joc important in ecuatia ramanerii la nivelul Ligii 2. Ros-galbenii joaca pe terenul „lanternei” Pandurii Tg. Jiu, formatie deja retrogradata, insa Cosmin Petruescu, revenit pe banca timisorenilor dupa absenta de la duelul cu „U” a avertizat asupra imprevizibilitatii…

- Sâmbata au avut loc primele meciuri ale etapei a 4-a a play-out-ului Ligii 2 la fotbal. ACS Viitorul Târgu Jiu a reușit o victorie fara drept de apel, 5-1, în fața lui Aerostar Bacau.Din minutul 57, ACS Viitorul Târgu Jiu a jucat în 10 oameni, dupa eliminarea lui Costea.…

- Ripensia Timisoara poate scapa cel putin de o parte din emotiile finalului de sezon daca va castigat cu CSM Slatina si in intermediara din play out. Ros-galbenii au invins dramatic in Oltenia, pe finalul sezonului regular, scor 1-0, prin reusita lui Mihai Ene. Acum, gazdele mai au sanse matematice de…

- Ripensia a obtinut azi o victorie foarte importanta in play-out-ul Ligii 2. Ros-galbenii au invins Comuna Recea, scor 2-1, dupa ce maramuresenii au deschis scorul. Cele doua sunt acum la egalitate de puncte, dar in caz de egalitate la final elevii lui Cosmin Petruescu vor fi avantajati de rezultatul…

- Ripensia Timisoara a inceput partea a doua a sezonului cu o remiza, scor 1-1, pe terenul celor de la Farul Constanta. Gazdele au condus cu 1-0 in urma unu penalty, dar Mihai Ene a inscris un nou gol important in deplasare si tarziu in meci. In urma acestei runde, ros-galbenii s-au indepartat insa la…

- Ripensia Timisoara a facut egal cu Comuna Recea, intr-un duel intre echipe care stiau deja ca vor evolua in play out in partea a doua a stagiunii. Antrenorul Cosmin Petruescu s-a confruntat si cu mici probleme de lot inaintea fluierului de start. S-a incheiat 0-0 desi gazdele au fost mai aproape de…

- Duminica au avut loc partidele din ultima etapa a sezonului regulat din Liga 2. U Craiova 1948, Dunarea Calarași, CS Mioveni, Rapid București, Csikszereda Miercurea Ciuc și ASU Poli Timișoara au obținut calificarea în play-off și se vor duela pentru promovarea în prima liga. Rezultatele…

- Liga 2 se reia in aceasta saptamana, cu etapa a 16-a. Primele doua confruntari vor avea loc ceva mai devreme, nu la sfarșitul saptamanii, odata cu restul partidelor. Astfel, maine de la ora 15.00, ASU Poli Timișoara primește vizita echipei Gloria Buzau. Apoi, de la ora 17.00, Viitorul Pandurii o intalnește…