- Primaria Sectorului 5 a fost obligata in instanta sa prezinte defalcat bugetul pe anul 2019, dupa ce PLUS a dat in judecata institutia publica. Decizia este definitiva, informeaza Hotnews. Vlad Voiculescu arata ca PLUS a castigat definitiv in instanta procesul prin care cerea primarului Sectorului 5,…

- CristianPopescu Piedone iși revendica postul de primar, dupa ce BiroulElectoral Central a decis sa claseze toate cererile de renumarare avoturilor, inclusiv cele din Sectorul 5. Intr-o postare pe pagina sade Facebook, Piedone a fost ironic la adresa contracandidaților sai,spunand ca le ofera scaunul…

- Termen nou, miercuri dupa-amiaza, la Curtea de Apel Bucuresti, in fata celor doua judecatoare care vor da decizia finala in procesul Colectiv.Cristian Popescu Piedone, condamnat in dosarul Colectiv pentru doua infractiuni de abuz in serviciu comise in timp ce era primar al sectorului 4, a reusit sa…

- Cristian Popescu Piedone este noul primar al sectorului 5, castigator in fata candidatului PNL, Cristian Bacanu, care a recunoscut victoria adversarului sau. „Cetatenii din Sectorul 5 au ales altfel. Dupa finalizarea numaratorii paralele, noul primar al sectorului este Piedone. Le multumesc tuturor…

- Curtea de Apel București judeca, vineri, 18 septembrie a.c., apelul din dosarul Colectiv. La aproape un an de la verdictul din prima instanța, astazi are loc primul termen de judecata. Procesul tragediei de la Colectiv s-a incheiat in prima instanța abia anul trecut. Judecatorii de la Tribunalul București…

- Emoții mari pentru Liviu Dragnea joi dimineața. Curtea de Apel Bucuresti va discuta astazi contestatia fostului lider PSD impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti, din luna iunie, prin care instanta a respins contestatia fostului lider a PSD la executarea in regim de detentie a pedepsei din dosarul…

- Curtea de Apel Bucuresti a anulat joi decizia Tribunalului București prin care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Dosarul se va reintoarce la Tribunalul Bucuresti și va fi judecat de la zero.

- Judecatorii Curții de Apel București au admis, astazi, apelul DNA in dosarul de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, in care este judecat pentru fapte de trafic de influența, și au desființat integral prima deciziei din caz, a Tribunalului București, care stabilise achitarea fostului demnitar.…