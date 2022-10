Echipa antrenata de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, a invins, duminica, scor 3-1, formația Krivbas Krivoi Rog, intr-un meci disputat la Lvov in etapa a zecea a campionatului Ucrainei. Golurile au fost marcate de Vanat (20) si Buialski (22), (59). Pentru invinși a inscris Debelko (45+2). Dinamo Kiev ocupa locul 7 in clasament, cu 13 puncte obtinute in opt meciuri, in timp ce Krivbas este pe 13, cu sase puncte. The post Victorie pentru echipa antrenata de Mircea Lucescu. Locul ocupat de Dinamo Kiev, in clasamentul din Ucraina (Video) appeared first on Puterea.ro .