Victorie mare pentru „roș-albaștrii”, în orașul viorilor: Avântul Reghin – CSO Cugir 1-2 (1-0) Roș-albaștrii au fost vioara intai, chiar in „orasul viorilor”! CSO Cugir castigat, vineri dupa amiaza, cu 2-1 (0-1), meciul din deplasare cu Avantul Reghin in etapa a XIII-a din Liga a 3-a de fotbal, Cugirul spargand gheata in meciurile oficiale din deplasare din acest an. Reghinenii au deschis scorul prin tanarul Cristian Chirila in minutul 35. A fost un sut-centrare care l-a lovit in spate pe junele amfitrionilor. In primul mitan, insa, cugirenii au fost vioara intai in „orasul viorilor”. La scorul de 0-0, o reusita a golgheterului Marius Lupu a fost anulata. De asemenea, in finalul primei… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

