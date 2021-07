Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a iei este marcata astazi. Mai multe reprezentanți ai ambasadelor RM, politiceni și angajați ai unor instituții și-au scos iile din cufar și s-au afișat pe rețele de socializare. Din Japonia sau Marea Britanie, au indemnat conaționalii sa imbrace astazi bluza romaneasca și sa o parte…

- La un control rutier, asigurarea RCA poate fi dovedita si prin prezentarea ei pe telefon. In plus, existenta asigurarii RCA pooate fi verificata de autoritati direct in baza lor de date, potrivit Mediafax.

- Diana Rusu, expert in inovare si dezvoltare in cadrul Institutului Universitar European, vorbeste despre sansele Romaniei de a-si digitaliza cele mai importante servicii, inclusiv cele publice, in contextul in care un program adoptat la nivelul UE urmareste folosirea de catre companii a inteligentei…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, a promulgat luni o lege care autorizeaza amendarea companiilor de tehnologie precum Twitter si Facebook in cazul in care blocheaza conturile candidatilor politici, asa cum s-a intamplat cu fostul presedinte Donald Trump, relateaza AFP. …

- Un barbat din Vaslui care promitea pe retelele sociale ca poate obtine permise de conducere a fost retinut pentru trafic de influenta, urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. ”Astazi, 13 mai, politistii anticoruptie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul…

- Primarul general Nicusor Dan saluta decizia instantei de a redeschide Dosarul 10 august si apreciaza ca „justitia trebuie sa faca dreptate in unul dintre cele mai mari abuzuri postdecembriste”.